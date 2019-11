Unterwegs auf dem Jakobusweg

Ein Jahr ist es her, dass Robert Reuscher auf dem Jakobusweg vom Bodensee bis nach Santiago de Compostela gepilgert ist. Seine faszinierenden und berührenden Erlebnisse und Begegnungen auf dieser Pilgerreise schildert er ausführlich und kurzweilig mittels eindrucksvoller Bilder und geht mit den Zuhörern noch einmal seinen Weg in Wort und Bild. Der Vortrag findet am Freitag, 29. November, im Vortragsraum des Henneberg-Museums in Münnerstadt statt. Beginn ist um 19 Uhr. Nähere Informationen und Anmeldungen über Internet www.die-vhs.de oder Tel. 09776/709 09 80. sek