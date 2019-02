Unterwegs auf dem Jakobsweg

"Jakobsweg - Voie de Vezelay - Camino francés": Zu einem Erlebnisbericht mit Bildern laden die Deutsch-Französische Gesellschaft Bayreuth und das Evangelische Bildungswerk am Dienstag, 19. Februar, um 19.30 Uhr nach Bayreuth in das Gemeindehaus Altstadt, Hans-Meiser-Straße 1, ein. Die Referenten Klaus Dierkes und Hubert Adam haben sich im Sommer 2017 von Bayreuth aus mit dem Rad auf den Weg nach Santiago gemacht und lassen die Zuhörer an ihren Erlebnissen teilhaben. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. red