Unterwegs auf dem Hochrhöner

Die Senioren des Rhönklub-Zweigvereins Bad Kissingen haben sich in diesem Jahr viel vorgenommen: In Etappen wandern sie auf dem Hochrhöner, der rund 180 Kilometer lang ist. Die dritte Etappe führte zunächst vom Guckas-Pass durch herrliche Wald- und Feldwege zum schönen Schnitzerdorf Langenleiten, oberhalb des Kellerbach-Tals. Hier entstand auch das Foto von den fröhlichen Wanderern, denen an diesem Tag vielerlei Eindrücke und Ausblicke vermittelt wurden. Wanderführerin Ellengard Handschuh, die diese Wanderung geplant und bestens geführt hat, gab auch weiter die Richtung an nach Premich, hier boten sich weite Ausblicke auf das Herz der Rhön, von den Schwarzen Bergen über den Kreuzberg mit dem Sendemast bis zur Langen Rhön an. Hier endete dann auch die Wanderung, und die Rückfahrt führte die Gruppe nach Frauenroth. Dort erfolgte eine Einkehr, die ja zu einer solchen Wanderung gehört, anschließend folgte noch ein gemütliches Beisammensein, bevor es auf die Heimfahrt ging. Alle Teilnehmer freuen sich schon jetzt auf die 4. Etappe, die vom Guckas-Pass über Kloster Kreuzberg nach Oberweißenbrunn führt. red