Unterwegs auf dem Flüsse-Wanderweg

Das Flussparadies Franken und der Wander- und Heimatverein Kemmern laden am Sonntag, 14. Juli, zu einer geführten Wanderung auf dem Sieben-Flüsse-Wanderweg ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Wanderparkplatz am Sportplatz in Kemmern. Die etwa neun Kilometer lange Rundwanderung führt von Kemmern durch die kühlen Wälder des Zückshuter Forstes und das Muna-Gelände. In Breitengüßbach ist eine Einkehr geplant. Der Rückweg nach Kemmern führt durch die historische Gewannflur. Wanderführer ist Roland Haderlein vom Wander- und Heimatverein Kemmern. Die Tour ist für Kinderwagen geeignet. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Die nächsten Etappen auf dem Sieben-Flüsse-Wanderweg führen am 15. September von Hohengüßbach nach Zapfendorf und am 10. November von Zapfendorf nach Ebensfeld. red