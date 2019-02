Unterwegs auf dem 7-Flüsse-Wanderweg

Am Sonntag, 10. Februar, lädt das "Flussparadies Franken " alle Interessierten zu einer geführten Wanderung auf dem 7-Flüsse-Wanderweg ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Parkplatz Schloss Seehof. Höhepunkte der knapp neun Kilometer langen Route sind die Landschaft um Schloss Seehof und das neue "nationale Naturerbe Hauptsmoorwald". Nach einer Kaffeepause mit Gundelsheimer Krapfen geht es zurück nach Memmelsdorf. Dort ist eine Einkehr geplant. Wanderführer ist Georg Söhnlein (Telefon 09547/6299 ) vom Rennsteigverein. Die Teilnahme an der Wanderung ist kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Die nächste Etappe auf dem Sieben-Flüsse-Wanderweg führt am Sonntag, 17. März, von Gundelsheim über Hallstadt nach Kemmern (weitere Infos unter www.sieben-fluesse-wanderweg.de). red