Unterwegs am Bauersberg

Mitglieder des Rhönklubs Bad Kissingen waren auf dem Naturkundlichen Wanderpfad Bauersberg unterwegs. In einer abwechslungsreichen Wanderung, unter Führung von Gudrun Hammelmann, erfuhren die Teilnehmer mehr über die Entstehung und die Geologie der Rhön. Vulkanischen Ursprungs ist der Bauersberg mit seinen 720 Meter, der ca. drei Kilometer nördlich von Bischofsheim liegt. Über die Hochrhönstraße, die sich über seinen Südhang nach oben schlängelt, erreicht man die Lange Rhön mit ihrer einzigartigen Natur. Unterwegs waren Blumenwiesen und auch viele Tiere wie Kühe, Rhönschafe und Ziegen zu bewundern, die dort Freiheit genießen und zur Landschaftspflege beitragen. Auf der Wanderung an den bewaldeten Hängen des Bauersberges gab es viel zu entdecken, wie z.B. den verträumten Rothsee, das Besucherbergwerk "Braunkohlestollen Einigkeit 1844", das Jagdschloss Holzberghof und den Wasserfall Teufelsmühle. Seit langer Zeit wird auf dem Bauersberg Bergbau betrieben. Früher wurden Eisenerz und Braunkohle abgebaut. Heute unterhält die Basalt AG auf dem Bauersberg einen Basaltsteinbruch. Nach Abschluss der Wanderung erfolgte eine Einkehr in der Fischerhütte am Rothsee. Nach der Stärkung und einem Beisammensein trat man die Heimfahrt an. red