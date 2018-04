Unterwegs, aber nicht versichert

Ohne Zulassungsstempel auf den Kennzeichen war am Donnerstagmorgen ein 27-Jähriger aus dem Bereich Nürnberger Land mit seinem schwarzen BMW in der Rückertstraße unterwegs. Dieser Umstand ist einer Streifenbesatzung der Coburger Polizei nicht entgangen und es folgte eine Kontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass dem Fahrer seitens der Zulassungsstelle in Lauf lediglich die direkte Fahrt zur Hauptuntersuchung in deren Zulassungsbezirk gestattet worden war. Somit bestand für den 1er BMW keine Haftpflichtversicherung, und der Ausflug ins schöne Oberfranken hatte an Ort und Stelle sein Ende. Die Ordnungshüter stellten die Kennzeichen sicher und ließen das Fahrzeug abschleppen. Dem Ganzen folgt nun eine Strafanzeige nach dem Pflichtversicherungsgesetz, teilt die Polizeiinspektion Coburg mit. pol