Unterthereser legen mit einem 8:0 vor

Die Fußballer von Jahn Schweinfurt II haben sich mit einem 7:2 gegen Oberhohenried an die Spitze der A-Klasse Schweinfurt 3 gesetzt. Gochsheim folgt nach einem 6:2 gegen Knetzgau. Eltmann setzte sich mit 2:0 beim TV Haßfurt II durch. Sylbach unterlag in Ebelsbach mit 0:4. Nach dem ersten Spieltag der A-Klasse Schweinfurt 4 führt der Favorit aus Untertheres mit einem 8:0 gegen Birnfeld die Tabelle an. Lußberg setzte sich in der A-Klasse Schweinfurt 5 mit dem 5:3 gegen Kirchlauter an die Spitze. Augsfeld kam zu einem 2:1 gegen Krum. Ein Punkt wäre für den SV Heubach jederzeit möglich gewesen, der mit 2:3 in der A-Klasse Coburg 3 beim FC Bad Rodach verlor. di/sp A-KLASSE SCHWEINFURT 3 Jahn Schweinfurt II - SG Oberhohenried 7:2

Tore für Schweinfurt: 1:0 Kestel (6.), 2:0, 4:0, 6:1 Bayat (11., 38., 75.), 3:0 Deschner (34., Eigentor), 5:1 Cam (52.), 7:1 Zerf (90.); Tore für Oberhohenried: 4:1 Schirmer (41.), 7:2 Schwemmler (90.) TSV Gochsheim III - SG Knetzgau II 6:2 Tore für Gochsheim: 1:0 Blenk (5.), 2:1, 3:1, 6:1 Baumann (27., 50., 87.), 4:1, 5:1 Esmmatov (66., 68.); Tore für Knetzgau: 1:1 Schenk (22.), 6:2 Mühlfelder (88.) TV Haßfurt II - SG Eltmann II 0:2 Tore: 0:1 Deufert (72.), 0:2 Döll (90.); Gelb-Rote Karte: Deufert (81., Ebelsbach) SV Ebelsbach II - SV Sylbach II 4:0 Tore: 1:0, 3:0 Große (5., 65.), 2:0 Trautner (46.), 4:0 Rottmann (83.) SV Hofheim II - SG Fran. 06 Sennfeld II 1:1 Tore: 1:0 Kilgenstein (5.), 1:1 Sochos (16.) A-KLASSE SCHWEINFURT 4 SG Untertheres - SG Birnfeld 8:0 Tore: 1:0, 4:0 Zink (5., 40.), 2:0, 5:0, 8:0 Pencz (13., 53., 71.), 3:0 Endreß (30., Eigentor), 6:0 Weingärtner (56.), 7:0 Wagenhäuser (70.) FC Kleinsteinach - SG Rügheim 2:3 Tore für Kleinsteinach: 1:0 Hörhager (9.), 2:0 Rieger (45.); Tore für Rügheim: 2:1, 2:2, 2:3 Hein (47., 78., 85.); Gelb-Rote Karte: Hein (93., Rügheim) SG Pfaffendorf/Gemeinfeld - SC Maroldsweisach 2:1

Tore: 1:0 Hömer (54.), 1:1 Wolfschmitt (62.), 2:1 Huttner (73.) A-KLASSE SCHWEINFURT 5 FC Augsfeld - SG Krum II 2:1 Tore für Augsfeld: 1:0 Hußlein (12.), 2:1 Götz (87.); Tor für Krum: 1:1 Wittig (72.) SG Fürnbach - SG Roßstadt 1:2 Tor für Fürnbach: 1:2 Stäblein (88., Elfmeter); Tore für Roßstadt: 0:1 Baum (14.), 0:2 Then (31.) SC Lußberg - VfR Kirchlauter 5:3 Tore für Lußberg: 1:1, 2:1, 4:3 Bergmüller (48., 53., 81.), 3:3 Semm (77.), 5:3 Pflaum (91.); Tore für Kirchlauter: 0:1 Wolf (45.+1 Elfmeter), Schmidt (62., Eigentor), 2:3 Krzywinski (70.) TSV Limbach - SG Dürrfeld 2:3 Tore für Limbach: 1:2 Fösel (40.), 2:3 Mordon (75.); Tore für Dürrfeld: 0:1 Bayat (11.), 0:2 Keßler (16.), 1:3 Troupe (45.); Gelb-Rote Karte: Sowka (90.,Dürrfeld) SC Koppenwind - SV Mönchstockheim 2:2

Tore für Koppenwind: 1:2 (28., Elfmeter), 2:2 (85.)

A-KLASSE COBURG 1 TSV Pfarrweisach II - TSV Grub II 1:1 Tore: 1:0 Raithel (17.), 1:1 Knopp (66.) Spfr Unterpreppach II - SG Rödental/TSV Mönchröden II 2:1

Tore: 0:1 Markert (11.), 1:1 Raab (79.), 2:1 Oppelt (86.) A-KLASSE COBURG 3 FC Bad Rodach - SV Heubach 3:2 Tore: 0:1 Frank (33.), 1:1 Schunk (45.), 2:1 Keller (51.), 2:1 Lipa (60.), 3:2 Wacker (76., Elfmeter)

SVM Untermerzbach - LTV Gauerstadt 2:2

Tor für Untermerzbach: Kalb A-KLASSE BAMBERG 1 FC Bischberg - FC Baunach II 4:0 Tore: 1:0 Meindl (3.), 2:0 Meindl (27.), 3:0 Schrödel (40.), 4:0 Neumeister

B-KLASSE SCHWEINFURT 3 RSV Unterschleichach II - FC Ziegelanger 1:2

Tor für Unterschleichach: 1:2 Suppelt (66.); Tore für Ziegelanger: 0:1, 0:2 Almussa (9., 65.) B-KLASSE SCHWEINFURT 5 FC Knetzgau II - TSV Westheim 2:1 Tore für Knetzgau: 1:0, 2:0 Bakkers (38., 65.); Tor für Westheim: 2:1 Langer (88.); Gelb-Rote Karte: Aumüller (84., Knetzgau) SG Fürnbach II - Spfr. Steinsfeld 3:6 Tore für Fürnbach: 1:3 Schmitt (47., Elfmeter), 2:4 Körber (63.), 3:4 Stäblein (65.); Tore für Steinsfeld: 0:1, 0:3, 1:4 Junghans (10., 32., 60.), 0:2, 3:5, 3:6 Gionnoulas (25., 67., 78.); Gelb-Rote Karten: Böllner (78.), Fösel (82., beide Fürnbach) B-KLASSE COBURG 3 FC Frickendorf - TSV Rodach II 4:0 Tore: 1:0 Landgraf (26.), 2:0 Köhler (47.), 3:0 Köhler (62.), 4:0 Neder (80.)