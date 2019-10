Untersuchungen in der Radweglücke Doos - Behringersmühle laufen noch

Das von der Regierung von Oberfranken initiierte Radwegekonzept für den südlichen Teil der Fränkischen Schweiz wird derzeit von den Staatlichen Bauämtern Bamberg und Bayreuth nach und nach umgesetzt. Wichtiger Bestandteil ist laut Pressemitteilung des Bamberger Bauamts die Radwegeverbindung entlang der Staatsstraße 2191 von Waischenfeld über Doos nach Behringersmühle in den Landkreisen Bayreuth und Forchheim.

Der Radweg ist auch im Radwegeprogramm 2015 bis 2019 des Freistaates Bayern enthalten. "Den Abschnitt Waischenfeld - Doos werden wir 2019 mit dem aktuell im Bau befindlichen Radwegabschnitt Rabeneck - Doos abschließen", teilt Kurt Schnabel, Leiter des Staatlichen Bauamtes Bayreuth, mit, "eine Weiterführung des Radverkehrs ist im Bereich von Doos mit der Anbindung an die Ortsstraße Dooser Berg in Richtung Muggendorf gegeben."

Für duchgängige Verbindung

Für eine durchgängige Radwegverbindung im Wiesenttal gilt es jedoch, die Radwegelücke entlang der Staatsstraße 2191 zwischen Doos und Behringersmühle zu schließen. "Und dies ist gar nicht so einfach und erfordert viel Hirnschmalz", meint Katrin Roth, neue Bereichsleiterin Straßenbau am Staatlichen Bauamt Bamberg. Doch worum geht es genau und warum rührt sich im Abschnitt Doos - Behringersmühle vermeintlich nichts? Das Wiesenttal zwischen Doos und Behringersmühle habe es laut Bauamt in sich: wunderschön mit anspruchsvoller Topographie und naturschutzfachlich außerordentlich bedeutsam. Die Lage am eurogischen FFH-Schutzgebiet "Wiesent-Tal mit Seitentälern", dem Vogelschutzgebiet "Felsen- und Hangwälder in der Fränkischen Schweiz" und der Lage im Landschaftsschutzgebiet "Fränkische Schweiz - Veldensteiner Forst" machen es den Bamberger Straßenbauern nicht einfach, geeignete und verträgliche Wegeführungen zu finden.

Mehrere Trassenvarianten wurden in der Vergangenheit geplant und mit den zuständigen Fachbehörden durchgesprochen. Doch mit keiner dieser Varianten konnten sich die beteiligten Fachstellen in Gänze anfreunden. Deshalb wurden im vergangenen Jahr umfangreiche aktuelle faunistische Untersuchungen in Auftrag gegeben, die alle Vegetationsperioden eines Jahres beleuchten. Die Ergebnisse sollen bis Jahresende 2019 vorliegen.

"Ich bin zuversichtlich, dass es uns auf dieser Grundlage zeitnah gelingen wird, eine im Einklang mit dem Natur- und Landschaftsschutz sowie mit dem Wasser- und Fischereirecht stehende abschließende Trassenführung zu finden und in das Genehmigungsverfahren zu geben zu können", erklärt Roth.

Sobald bestandskräftiges Baurecht vorliege und die erforderlichen Grundstücke erworben seien, solle die Maßnahme zeitnah realisiert werden. red