"Unterstützung von allen Seiten gibt uns Rückenwind"

Tim-Luca Rosenheimer (20) studiert Politikwissenschaft an der Uni Bamberg und hat die "Fridays for Future"- Demo mitorganisiert und angemeldet. Im Interview erklärt der Sprecher der örtlichen Grünen-Jugend das andere Konzept der "Nicht mit uns!"-Klimaschutzdemo am Samstag. 1500 Teilnehmer hält der Student für machbar.

Herr Rosenheimer, wie kommt es, dass Sie von der bundesweiten Klimaschutzbewegung mit Schulstreiks an Freitagen zum Samstag gewechselt sind?

Tim-Luca Rosenheimer: Uns haben die Vorurteile schon sehr genervt, dass den Schülern vorgeworfen wurde, nur die Schule schwänzen zu wollen. Außerdem haben wir viel Applaus und Bewunderung von der älteren Generation - seien es Eltern, Lehrer oder andere Bürger - bekommen. Und wir haben gemerkt, dass sie sich mit uns solidarisieren wollen, da effektiver Klimaschutz nicht nur die jungen Menschen angeht, sondern ein gesamtgesellschaftliches Thema ist. Dem wollen wir mit der Demo am kommenden Samstag Rechnung tragen und lassen auch explizit die Mutterparteien und Verbände zu Wort kommen.

Wie kam die erste Demo an den Schulen an? Und wie haben die Lehrkräfte reagiert?

Unserem Orgateam ist nichts bekannt, dass Strafarbeiten oder Verweise verteilt wurden. Von manchen Lehrern kam auch das Lob à la "Wir finden das klasse, wie ihr euch für so ein wichtiges Thema engagiert!". Das macht Mut! In vielen Klassen wurde während der zwei Schulstunden, wo ein Teil der Schüler auf der Straße stand, das Thema Klimaschutz aktiv im Unterricht besprochen. Auf jeden Fall ein guter Start. Gleichzeitig wurde den Schülern aber auch signalisiert: Bei einem nächsten Schulstreik an einem Freitag gibt es tatsächlich Verweise. Was bedeutet das für die Zukunft der Klimastreik-Bewegung in Bamberg?

Viele Schüler sind sehr motiviert, sich über alle Schulformen hinweg zu solidarisieren und mitzumachen. Von Parteien und Einzelpersonen haben wir 900 Euro Spenden erhalten, die uns zusätzlich Rückenwind geben. Und auch wenn Verweise drohen, werden wir am 15. März wieder freitags auf die Straße gehen, um Teil der weltweiten Aktion zu sein. Bei der Breite der Organisationen und Parteien, die uns unterstützen, denke ich, dass wir auch darauf hinwirken können, dass das Engagement nicht von Schulen sanktioniert wird. Das Gespräch führte

Julian Megerle.