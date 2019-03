Unterstützung für Langzeitarbeitslose

Wer gut qualifiziert ist, hat bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt. "Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, unterstütze ich gerne alle beruflichen Förder- und Qualifizierungsmöglichkeiten", begründet der mittelfränkische IHK- Präsident Dirk von Vopelius seinen Vorschlag, den sozialen Betrieben der Laufer Mühle eine Spende über 2500 Euro zukommen zu lassen.

Beim Opernball in Nürnberg wurden insgesamt 25 000 Euro von den über 2000 Gästen an Spenden für soziale Zwecke eingesammelt. Diese Summe wurde nun zu gleichen Teilen an insgesamt zehn gemeinnützige Organisationen übergeben. Dirk von Vopelius, der als Charity-Pate das Sozialunternehmen mit seinen 17 Niederlassungen in den Landkreisen Erlangen-Höchstadt und Neustadt/Aisch-Bad Windsheim als Spendenempfänger vorschlug, ist von den vielen Beschäftigungsformen und Qualifizierungsprojekten der Laufer Mühle für Suchtkranke und Langzeitarbeitslose begeistert. Durch sie fänden Betroffene passgenaue Wege zur beruflichen Integration. "Mit solchen innovativen Qualifizierungsangeboten hilft die Laufer Mühle Menschen mit besonderen Handicaps, den gestiegenen Anforderungen der modernen Arbeitswelt gerecht werden zu können", stellte der IHK-Präsident fest. red