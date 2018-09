Unterstützung für die Sozialstation

Um den Antrag auf Gewährung einer Unterstützung der Sozialstation der Caritas Hollfeld-Waischenfeld geht es in der Sitzung der Gemeinde Aufseß (Kreis Bayreuth) am Dienstag, 11. September, um 19 Uhr im Rathaus. Weitere Punkte sind ein Bauantrag auf Neubau einer Unterstellhalle mit Werkstattgrube, Unterkellerung und Waschhalle in Zochenreuth und die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (Nachbargemeinde) zur dritten Änderung des Bebauungsplans "Nummer 7 Askenleite" der Stadt Hollfeld. red