Unterstützung für die Pflege

Das KAB-Bildungswerk lädt am 24. Januar, 19 Uhr, ins Pfarrzentrum St. Marien ein. Luise Müller referiert über "Finanzierung der Pflege daheim - Wo kann ich welche Unterstützung bekommen?". Der Eintritt ist frei. Anmeldungen unter Telefon 0951/91691-16 oder per E-Mail an kab-bildungswerk@kab-bamberg.de. red