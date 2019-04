Unterstützung für den Großwenkheimer "Dorfsupermarkt"

Die Einleitung einer einfachen Dorferneuerung zum Zwecke der Förderung von Kleinstunternehmen im Stadtteil Großwenkheim hat CSU-Fraktionssprecher Michael Kastl beantragt. Gleichzeitig soll die Verwaltung beauftragt werden, zeitnah eine Übersicht aller Stadtteile vorzulegen, in denen sich relevante Kleinstunternehmen befinden, damit bei Bedarf gleichermaßen verfahren werden kann. Durch den Antrag der in der Stadtratssitzung am Montag, 29. April, behandelt wird, soll der Supermarkt "Nah und Gut" in Großwenkheim unterstützt werden, wo äußerst zeitnah größere Investitionen zu stemmen sind, die für den Fortbestand des "Dorfsupermarktes unabdingbar seien", beschreibt Michael Kastl die Situation.

"Bereits seit längerer Zeit suche ich nach einer Möglichkeit, auch privatwirtschaftliche Unternehmen der Grundversorgung in der Stadt und den Stadtteilen eine Förderung für notwendige Investitionen angedeihen zu lassen", so Michael Kastl in seinem Antrag. "Diese stellen oftmals eine wichtige Lebensader für die jeweilige Ortschaft dar, mit ihrem Wegfall sinkt die Attraktivität des Standortes deutlich." Bislang sei eine Unterstützung weder in der Städtebauförderung, noch in der Dorferneuerung vorgesehen gewesen. Nun könnten neuerdings jedoch nach dem Bayerischen Dorfentwicklungsprogramm auch Kleinstunternehmen die Grundversorgung einer Förderung aus Dorferneuerungsmitteln erhalten, sagt Michael Kastl Hierzu sei ein Antrag der Gemeinde auf Einleitung einer einfachen Dorferneuerung ausschließlich zum Zwecke der Förderung solcher Kleinstunternehmen erforderlich. "Die Gemeinde ist hierbei nicht Träger der Maßnahme und hat auch weiterhin nichts zu veranlassen", betont er.

Kleinstunternehmen seien grundsätzlich Unternehmen mit weniger als zehn (Vollzeit-)Mitarbeitern und einem erzielten Jahresumsatz von unter zwei Millionen Euro. Um in den Genuss der Förderung zu kommen, müssten die betreffenden Unternehmen ferner Güter oder Dienstleistungen der Grundversorgung anbieten oder erbringen. Hierzu seien über das Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken (ALE) umfangreiche Informationen erhältlich. Die zuwendungsfähigen Ausgaben für die jeweiligen Investitionen müssen mindestens 10 000 Euro betragen.

Ein sehr gutes Beispiel für ein Kleinstunternehmen der Grundversorgung sei der "Nah und Gut"-Markt in Großwenkheim. Dieser versorge die östlichen Stadtteile sowie Teile des Grabfeldes mit und Gebrauchsartikeln. Ein solcher "Dorfsupermarkt" sei im weiteren Umkreis einmalig und stelle eine große Bereicherung für den hiesigen Raum dar, meint der CSU-Fraktionssprecher.

Und: "Aus Gesprächen mit dem Betreiber ist mir bekannt, dass er äußerst zeitnah größere Investitionen zu stemmen haben wird, die für den Fortbestand des Marktes unabdingbar sind."

Aufgrund der zeitlichen Brisanz könnte der "Nah und Gut"- Markt als Prototyp für die Durchführung eines entsprechenden Förderverfahrens dienen, nach dessen Vorbild in einem nächsten Schritt alle weiteren Kleinstunternehmen der Grundversorgung in sämtlichen Stadtteilen, bei denen konkrete Investitionen anstehen, beraten und unterstützt werden könnten.

"Ich bitte Sie daher, den Sachverhalt auf die Tagesordnung der nächsten Stadtratssitzung zu setzen", heißt es in dem Antrag. Den entsprechenden Beschlussvorschlag hat Michael Kastl auch schon formuliert. Das Thema wird am Montag behandelt.