Unterstes Niveau

Zur Diskussion um Grundstücksgeschäfte von Oberbürgermeister Henry Schramm (wir berichteten mehrfach) wird uns geschrieben: Mit Entsetzen verfolge ich die Schmutzkampagne gegen unseren langjährigen und aus meiner Sicht sehr erfolgreichen Oberbürgermeister.

Wir leben in einer wunderschönen Stadt, die sich herausragend entwickelt hat. Wer an verantwortlicher Stelle steht, hat viele Entscheidungen zu treffen, und es ist normal, dass nicht alle Entscheidungen jedem gefallen. Daraus können Animositäten und vereinzelt auch Feindschaften entstehen, das weiß jeder, der Verantwortung trägt.

Was wir hier jedoch erleben, ist eine Kampagne auf unterstem Niveau. Das scheibchenweise Übergeben von Unterstellungen und Vermutungen dient offensichtlich nur einem Ziel, dass die Staatsanwaltschaft nicht bis zum Wahltermin eine abschließende Stellungnahme abgeben kann.

Es ist leicht, einem Oberbürgermeister eine Vorteilsnahme zu unterstellen, wenn er heimische Handwerker beschäftigt. Das dürfte aber einer objektiven Prüfung wohl eher nicht standhalten.

Die bisher veröffentlichen Informationen zu den kritisierten Immobiliengeschäften lassen eher erkennen, dass im juristischen Sinne kein Fehlverhalten besteht. Ob es geschickt ist, als Oberbürgermeister Geschäfte mit der Stadt oder den städtischen Unternehmen zu machen, kann diskutiert werden. Aber wie schon oben erwähnt, sind auch Unterstellungen bei anderen Vertragspartnern möglich.

Aus meiner Sicht wird deutlich, es handelt sich hier um ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver, offensichtlich fehlen die Sachargumente, weshalb persönlichen Verunglimpfungen der Vorrang gegeben wird.

Mit dieser Form der politischen Auseinandersetzung wird unsere Demokratie nachhaltig beschädigt. Der Versuch, Kandidaten persönlich zu beschädigen, bleibt immer unseriös. Die Demokratie braucht die Diskussion, ja auch den Streit über unterschiedliche Wege, der Sieg in der Demokratie heißt Kompromiss, das muss uns klar sein. Derzeit werden aber leider nur radikale Lösungen präsentiert (siehe unter anderem die aktuelle Klimadebatte), die offensichtlich Kompromisse nicht zulassen.

Es gibt nirgendwo nur einen richtigen Weg - und außerdem ist die Welt so vielschichtig, dass unterschiedliche Blickwinkel zwingend zur Erarbeitung einer sinnvollen, nachhaltigen und wirtschaftlichen Lösung notwendig sind. Der Kompromiss aus dieser Gemengelage ist der Sieg (Lösung).

Bei dieser Schlammschlacht ist auch zu berücksichtigen, wie wir künftig junge Menschen zu einem aktiven politischen Mitwirken in unserer Gesellschaft bringen wollen. Bereits heute sind zu wenig Mitbürger bereit, sich in demokratischen Organisationen zu engagieren, weil sie mit Beschimpfungen auf dem aktuell niedrigen Niveau rechnen müssen.

Mehrheitlich befinden wir uns auf der Zuschauerbank, nur wenn wir mitspielen, also uns aktiv engagieren, können wir verhindern, dass uns die Demokratie entgleitet. Wir leisten mit der Zurückhaltung Leuten Vorschub, wie wir sie am Freitag in Kulmbach erleben mussten.

Mit der von mir kritisierten Schlammschlacht im Wahlkampf erreichen wir die Wähler nicht, sondern ermutigen Radikale in ihrer Verhaltensweise.

Jürgen Röttche

Kulmbach