Untersteinacher freuen sich über neuen Parkplatz hinter dem Friedhof

Die Neugestaltung des Parkplatzes hinter dem Friedhof in Untersteinach ist kürzlich fertiggestellt worden. Pfarrer Wolfgang Oertel stellte den Platz und die künftigen Nutzer unter den Segen Gottes. Er tat dies politisch korrekt, unter Einhaltung der Mindestabstände - aber mit einem Gebet.

An der Stelle des neuen Parkplatzes stand früher ein altes Haus, das zunehmend verfiel. Nach dem Tod des Eigentümers kaufte die Kirche das Areal, doch eine Umgestaltung erwies sich als schwierig. Dann sprang die Gemeinde ein und kaufte der Kirche das Grundstück ab. Mit Mitteln aus der Förderoffensive Nordostbayern konnte der Abriss des maroden Hauses und eine Neugestaltung des Platzes in Angriff genommen werden. 90 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten werden vom Freistaat übernommen, so Bürgermeister Volker Schmiechen.

Der Platz neben dem Friedhof ist zu einem echten Schmuckstück geworden. Neun Parkplätze mit einer Breite von drei Metern sind entstanden, dazu ein überbreiter Behindertenparkplatz mit 4,5 Metern. Außerdem wurde die Mauer um den Friedhof komplettiert. "Im Patchwork-Stil", betonte Bürgermeister Schmiechen. Neben dem Eingang zum Friedhof wurden zwei Bänke aufgestellt. Nach Corona-Zeiten können hier wieder Begegnungen stattfinden. Außerdem ist das ganze Areal mit einer Trockenmauer eingefasst.

"Ich bin von Herzen dankbar, dass das Miteinander mit der Gemeinde bei diesem Projekt so gut geklappt hat", so Pfarrer Wolfgang Oertel. Die Gestaltung sei "total gelungen".

Durchgeführt wurden die Arbeiten innerhalb von drei Monaten durch das Landschaftsarchitekturbüro Schlichtiger und die Firma STS. Die Firma Fickenscher hatte das marode Haus beseitigt. so