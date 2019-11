Untersteinacher Ämter nicht erreichbar

Es wird darauf hingewiesen, dass das Standesamt Untersteinach am Mittwoch, 20. November, und Donnerstag, 21. November, nicht besetzt ist. Das Einwohnermelde- und Passamt der Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach ist am Mittwoch, 20. November, nur bis 17 Uhr für den Publikumsverkehr geöffnet und am Donnerstag, 21. November, nicht besetzt. Die Bevölkerung wird um Verständnis gebeten. red