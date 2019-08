Untersteinach feiert Brandgottesdienst

Am Samstag um 12 Uhr feiert die Kirchengemeinde Untersteinach in der St.-Oswald-Kirche zum 270. Mal den Brandgottesdienst. Ein großer Brand am 10. August 1706 hat Untersteinach fast völlig zerstört. Nur zwei Häuser und das Kirchenschiff blieben übrig. Dieser Gottesdienst, der von Pfarrer Wolfgang Oertel verantwortet wird, soll dazu dienen, sich der Ereignisse und der Gefahren zu erinnern und Gott um Schutz in der Zukunft zu bitten.

In dem Gottesdienst wird auch die Chronik des Brandes und der Folgebrände verlesen. Außerdem wird auf eine Gedenktafel in der Sandsteinmauer Bezug genommen und hingewiesen, die an einen Soldaten aus Memeln erinnert. red