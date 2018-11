Unterstand in einem Garten brennt

Am Samstag, kurz nach 13 Uhr, entstand aus bislang unbekannter Ursache in einem Garten in der Ringstraße im Bereich eines Unterstandes ein Brand. Hierbei wurden verschiedene Gartengeräte und elektrisch betriebene Bodenlampen in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. pol