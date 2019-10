Untersiemauer Funk behielt die Nerven

Die Herren des TSV Untersiemau haben in der Verbandsliga nach dem Auftakt-Unentschieden in Nürnberg und dem folgenden Sieg in Eschenau nun mit dem zweiten Saisonerfolg gegen den FC Bayreuth die Tabellenführung übernommen.

Nichts zu erben gab es in der Landesliga für den TTC Tiefenlauter II beim Spitzenreiter in Ebern. In der Bezirksoberliga feierte der FC Adler Weidhausen seinen zweiten Erfolg und der TSV Untersiemau II den ersten Saisonsieg.

In der Verbandsliga Nordost der Damen feierte der TTC Wohlbach beim TTC Neunkirchen am Brand einen knappen 8:6-Auswärtssieg. In der Verbandsoberliga geriet die zweite Vertretung des TTC Tiefenlauter in Konradsreuth unter die Räder.

Herren-Verbandsliga Nordost

TSV Untersiemau - FC Bayreuth 9:6

Gegen den Verbandsoberliga-Absteiger mit seinem unbezwungen gebliebenen Neuzugang für das vordere Paarkreuz, Karel Komenda, hatten die Hausherren mit dem Gewinn von zwei Doppeln und der Einzel von Michal Bozek, Markus Gundel und Michael Florschütz einen viel versprechenden Auftakt. Im letzten Tageseinzel behielt Gabriel Funk die Nerven und riss nach dem 1:2-Satzrückstand das Ruder noch herum und markierte den Siegpunkt.

Ergebnisse: Bozek/Gundel - Ritter/Schilinski 3:0, Krol/Funk - Komenda/M. Zirkel 2:3, Florschütz/Ehrllicher - Häußinger/G. Zirkel 3:0, Bozek - Ritter 3:1, Krol - Komenda 1:3, Gundel - M. Zirkel 3:1, Florschütz - Häußinger 3:1, Ehrlicher - Schilinski 1:3, Funk - G. Zirkel 0:3, Bozek - Komenda 0:3, Krol - Ritter 3:0, Gundel - Häußinger 3:2, Florschütz - M. Zirkel 3:0, Ehrlicher - G. Zirkel 2:3, Funk - Schulinksi 3:2.

Herren-Landesliga Nordnordost

TV Ebern - TTC Tiefenlauter II 9:0

Ohne Chance waren die Gäste beim ambitionierten und noch unbezwungenen Meisterschaftskandidaten. Lediglich in einem Doppel und im Einzel von Max Müller bestand die Möglichkeit zu punkten. Doch beide Paarungen gingen trotz einer jeweiligen 2:1-Führung an Ebern.

Ergebnisse: Sojka/Wetz - Max Müller/Buhr 3:0, Bouska/Drozda - M. Deffner/Kai Müller 3:2, Zenisek/Fontenla - T. Deffner/Landgraf 3:0, Bouska - Kai Müller 3:0, Sojka - M. Deffner 3:0, Drozda - T. Deffner 3.1, Zenisek - Max Müller 3:2, Wetz - Buhr 3:1, Fontenla - Landgraf 3:1.

Herren-Bezirksoberliga

FC Adler Weidhausen - TSV Scherneck 9:6

In einem hart umkämpften Match (33:32 Sätze) behielt das Adler-Team vor allem deshalb die Oberhand, weil gleich sechs der sieben notwendig gewordenen Entscheidungssätze gewonnen wurden. So unter anderem nach der 2:1-Führung die ersten drei Tageseinzel. Nach diesem 5:1-Vorsprung hatte in den folgenden neun Paarungen Scherneck mit fünf Siegen zwar ein leichtes Übergewicht, doch die Hausherren waren damit am Ziel angelangt. Beim Weidhausen blieb Yannick Rauscher unbezwungen (2,5 Punke).

Ergebnisse: J. Fischer/Rauscher - Hammerschmidt/Ehrlich 3:0, T. Fischer/Gregor - Klein/Kalb 1:3, A. Fischer/Leffer - Dennstädt/Zapf 3:1, T. Fischer - Klein 3:2, J. Fischer - Hammerschmidt 3:2, Rauscher - Dennstädt 3:2, A. Fischer - Kalb 1:3, Leffer - Zapf 2:3, Gregor - Ehrlich 3:2, T. Fischer - Hammeschmidt 3:2, J. Fischer - Klein 1:3, Rauscher - Kalb 3:1, A. Fischer - Dennstädt 1:3, Leffer - Ehrlich 0:3, Gregor - Zapf 3:2.

TSV Untersiemau II - SV Walsdorf 9:4

Bis zum zwischenzeitlichen 3:3 und knappen 5.4 waren die Gäste noch mit auf Augenhöhe. Doch dann zog die TSV-Reserve mit vier Siegen in Serie auf und davon. Beste Spieler bei Untersiemau waren Oliver Kobinski und Gabriel Funk (je 2,5).

Ergebnisse: Kobinski/Funk - Hödl/Tröppner 3:0, Ehrlicher/Voigt - Haubenreich/Michler 1:3, Lüddicke/Bürger - Bergmann/Kober 2:3, Kobinski - Michel 3:1, Ehrlicher - Haubenreich 0:3, Funk - Bergmann 3:0, Lüddicke - Hödl 3:0, Bürger - Tröppner 3:0, Voigt - Kober 0:3, Kobinski - Haubenreich 3:2, Ehrlicher - Michler 3:0, Funk - Hödl 3:2, Lüddicke - Bergmann 3:0.

Verbandsliga Nordost Damen

TTC Neunkirchen am Brand - TTC Wohlbach 6:8

Der TTC Wohlbach konnte nicht in stärkster Besetzung spielen, dennoch kämpfte die Mannschaft um jeden Punkt und wurde belohnt. Beim Stand von 3:3 stellten die Wohlbacherinnen in der 2. Einzelrunde die Weichen zum Sieg. Katrin Haas, Margit Markert und Sigrun Haas brachten ihre Mannschaft mit 6:4 in Führung. Katrin Haas und Sabine Wachs machten dann in der letzten Einzelrunde den Sack zu. Den größten Anteil am Wohlbacher Sieg hatte Katrin Haas, die ihre drei Einzel und das Doppel gewann.

Ergebnisse: Kinner/Vogt - Haas K./Markert 2:3, Rubin/Schmidt - Wachs S./Haas S. 3:0, Rubin - Wachs S. 3:0, Kinner - Haas K. 1:3, Schmidt - Haas S. 3:0, Vogt - Markert 0:3, Rubin - Haas K. 1:3, Kinner - Wachs S. 3:0, Schmidt - Markert 2:3, Vogt - Haas S. 1:3, Schmidt - Haas K. 2:3,Rubin - Markert 3:2, Kinner - Haas s. 3:2, Vogt - Wachs S.

Damen-Verbandsoberliga

TV Konradsreuth - TTC Tiefenlauter II 8:0

Je ein Satzgewinn in sechs Paarungen war die einzige "Ausbeute" der auf verlorenem Posten stehenden Gäste.

Ergebnisse: Voigt/Müller - Feiler/Oberender 3:1, Garbisch/Goller - Ringelmann/Quaschgroch 3:1, Schenkl - Oberender 3:1, Garbisch - Feiler 3:1, Voigt - Quaschigroch 3:0, Goller - Ringelmann 3:1, Schenkl - Feiler 3:0, Garbisch - Oberender 3:1. hf/hb