Untersiemau sucht Wahlhelfer

Für die Landratswahl am 27. Januar 2019 und eine eventuelle Stichwahl am 10. Februar hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag elf Wahllokale eingeteilt. Für jeden Stimmbezirk sind sechs Wahlhelfer vorgesehen. Als Entschädigung wurden pro Person 40 Euro festgesetzt. Vorschläge für Wahlhelfer können im Wahlamt der Gemeinde vorgebracht werden, hieß es in der Sitzung. ka