Untersiemau hat jetzt einen Bahnsteig

Vor dem Feuerwehrhaus in Untersiemau befindet sich ein kurzes Stück Bahngleis, das jetzt noch um einen richtigen Bahnsteig erweitert wurde. Und das obwohl durch dort nie ein Zug fahren oder halten wird.

Zwölf Tonnen schwer

Der Grund: Alle Feuerwehren, die an der ICE-Strecke eingesetzt werden, können dort realitätsnah zu jeder Zeit üben. Der Bahnsteig, der am 10,30 Meter langen Gleis aufgestellt wurde, wiegt rund zwölf Tonnen und kommt aus Rödental, wo der bestehende Bahnsteig verlängert wird. Den Transport hat die heimische Firma Stammberger uneigennützig übernommen und mit Hilfe eines Krans, (zur Verfügung gestellt von der Firma Grimm), der von Matthias Bellenberg, einem Feuerwehrmann aus Niederfüllbach, gesteuert wurde, aufgestellt werden konnte. Dabei legten sich die Feuerwehrführungsführkräfte, zusammen mit dem KBR Manfred Lorenz und einigen Jugendfeuerwehrleuten mächtig ins Zeug und brachten den Bahnsteig in die richtige Richtung. "Es passt", wurde beim Betreten des Bahnsteigs festgestellt. Auch der angelegte Meterstab bestätigte dies. In Zukunft will man am Gleisstück auch noch eine Oberleitung und eine Einspeisevorrichtung anbringen. Dadurch können die Wehren effektiv üben, ohne den Zugverkehr zu beeinträchtigen, betonten die Führungskräfte.