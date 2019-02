Untersiemau beim Primus chancenlos

Bei den Jungen ging in der Bezirksoberliga der TSV Untersiemau beim Tabellenführer in Ebern unter. In der Bezirksliga gelang dem FC Adler Weidhausen III beim Kampf um den zweiten Platz ein knapper Sieg beim TSV Unterlauter II. Erfolgreich waren die Mädchen von Weidhausen in der Bezirksoberliga beim TTC Thann.

Bezirksoberliga Jungen

TV Ebern - TSV Untersiemau 8:0

Unter die Räder geriet Untersiemau beim noch ungeschlagenen Spitzenreiter. Den Ehrenpunkt verpasste das Doppel Simon Voigt/Florian Glaw-Scholz nach der 2:1-Satzführung.

Ergebnisse: Vidal/Fernandes - Voigt/Glaw -Scholz 3:2, Zimmermann/Akimow - Rauschert/Cogan 3:0, Vidal - Glaw-Scholz 3:0, Fernandes - Voigt 3:1, Zimmermann - Cogan 3:0, Akimow - Rauschert 3:0, Vidal - Voigt 3:1, Fernandes - Glaw-Scholz 3:0.

Bezirksliga Jungen

RVB Schorkendorf - TSV Unterlauter II 8:5

Ein wichtiger Sieg für Schorkendorf im Kampf gegen den Abstieg. Nach dem 5:2-Vorsprung musste gebangt werden (6:5), doch in der Schlussphase waren Daniel Rausch und Daniel Moritz zur Stelle.

Ergebnbnisse: Rausch/Moritz - Sorkilic/ Meyer 1:3, Kiederle/Schneiderbanger - Schreiner/Schunke 3:1, Rausch - Meyer 3:0, Moritz - Sorkilic 2:3, Kiederle - Schunke 3:1, Schneidenbanger - Schreiner 3:2, Rausch - Sorkilic 3:2, Moritz - Meyer 2:3, Kiederle - Schreiner 2:3, Schneidenbanger - Schunke 3:0, Kiederle - Sorkilic 0:3, Rausch - Schreiner 3:0, Moritz - Schunke 3:1.

TSV Unterlauter II - FC Adler Weidhausen III 6:8

Nach der 5:3-Führung hielt Unterlauter die besseren Karten in der Hand. Doch in den folgenden sechs Paarungen waren die Gäste gleich fünf Mal erfolgreich und rissen so das Ruder noch herum.

Ergebnisse: Sorkilic/Görs - Leffer/Fleischmann 1:3, Schreiner/Schunke - Barnickel/Stöhlein 3:2, Sorkilic - Fleischmann 3:0, Görs - Leffer 1:3, Schreiner - Stöhlein 3:2, Schunke - Barnickel 0:3, Sorkilic - Leffer 3:0, Görs - Fleischmann 3:1, Schreiner - Barnickel 0:3, Schunke - Stöhlein 0:3, Schreiner - Leffer 0:3, Sorkilic - Barnickel 2:3, Görs - Stöhlein 3:0, Schunke - Fleischmann 1:3.

Bezirksoberliga Mädchen

TSV Unterlauter III - TTC Rödental III 6:0

Der gastgebende Tabellenzweite gab nur einen unbedeutenden Satz ab. Da Rödental nur mit zwei Spielerinnen antrat, bekam der TSV ein Einzelkampflos zugesprochen.

Ergebnisse: Gebhard/Görs - Merkel/Merkel 3:0, Hausdörfer - C. Merkel 3:0, Gebhard - R. Merkel 3:0, Görs - C. Merkel 3:0, Gebhard 3:0 kampflos, Hausdörfer - R. Merkel 3:1.

TTC Thann - FC Adler Weidhausen 0:6

Die Überlegenheit der Adler-Mädchen verdeutlicht auch das Satzverhältnis von 18:1.

Ergebnisse: Zschach/N. Eichhorn - Roschlau/Udovici 0:3, Zschach - Udovici 0:3, N. Eichhorn- Roschlau 1:3, E. Eichhorn - Udovici 0:3, N. Eichhorn - Platsch 0:3, Zschach - Roschlau 0:3. hf