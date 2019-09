Unterschrift mit Regierungschefs

Schaeffler, ein weltweit führender Automobil- und Industriezulieferer, hat eine Vereinbarung zur Förderung des autonomen Fahrens in China durch Schaeffler-Technologien unterzeichnet, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Die Investitionsvereinbarung mit der chinesischen Provinz Hunan sieht vor, dass beide Partner gemeinsam am Aufbau eines Mobilitäts-Ökosystems für intelligentes Fahren in der Stadt Changsha in der chinesischen Region Hunan mitwirken.

Unterschriftenzeremonie

Schaeffler wird dabei insbesondere die Technologien Space Drive, eine der Grundlagen für das autonome Fahren, sowie den Schaeffler Mover mit dem Scha effler Intelligent Corner Module weiterentwickeln. Die Unterschriften-Zeremonie fand im Beisein der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel und des chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang in Peking statt.

Im Detail sieht die von Matthias Zink, Vorstand Automotive OEM der Schaeffler AG, und Hu Zhongxiong, Bürgermeister der Sieben-Millionen-Einwohner-Stadt Changsha in der Provinz Hunan und Sekretär des Arbeitsausschusses der Xiangjiang New Area der Provinz Hunan, unterzeichnete Vereinbarung die Gründung eines Schaeffler-Unternehmens in der Hunan Xiangjiang New Area vor.

Hier sollen unter anderem die Drive-by-Wire-Technologie Space Drive und die Plattform des Schaeffler Movers vor Ort implementiert und weiterentwickelt werden. "Die Gründung des neuen Unternehmens ist ein weiterer Meilenstein, der beweist, dass die Technologien und Produkte von Schaeffler für intelligentes Fahren bestens für den Einsatz unter anderem in den Metropolen Chinas geeignet sind", heißt es in der Pressemitteilung wörtlich weiter.

Schlüsseltechnologie

Mit Space Drive verfügt das Unternehmen über eine Schlüsseltechnologie für das automatisierte, autonome und vernetzte Fahren, die bis zur Großserienreife weiterentwickelt wird. Das System, eine Drive-by-Wire-Technologie, ist die redundante Elektronik-Schnittstelle zur Bedienung von Lenkung, Gas sowie Bremse und ermöglicht somit das autonome Fahren in sehr vielen unterschiedlichen Anwendungsfällen.

Mit Straßenzulassung

Bis heute ist Space Drive das weltweit erste und bisher einzige Drive-by-Wire-System mit Straßenzulassung und entsprechenden Redundanzen, die die funktionale Sicherheit garantieren, geht es im Text der Pressemitteilung weiter.

Auch im rein elektrisch angetriebenen Schaeffler Mover, der erst kürzlich vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur mit dem Deutschen Mobilitätspreis ausgezeichnet wurde, kommt die Space-Drive-Technologie zum Einsatz. Mit der flexiblen und lokal emissionsfreien Plattform für unterschiedliche Fahrzeugkonzepte "demonstriert Scha effler, wie innovative Antriebs- und Fahrwerkstechniken künftig aussehen können". Die Fahrzeugplattform des Schaeffler Movers fasse alle für die Fahrfunktionen relevanten Komponenten - Antrieb, Batterie, Bremse und Lenkung - in einer kompakten Einheit als sogenanntes Rolling Chassis zusammen. Schlüsseltechnologie des Antriebskonzeptes ist das Schaeffler Intelligent Corner Module, das einen Lenkwinkel von bis zu 90 Grad erlaubt.

Auf die Plattform des Schaeffler Movers können, vom Robo-Taxi bis zum autonomen Lieferfahrzeug, verschiedene Aufbauten flexibel aufgesetzt werden, was den Mover zu einer attraktiven Lösung im urbanen Verkehr macht. Sowohl die Space-Drive-Technologie als auch den Schaeffler Mover mit dem Schaeffler Intelligent Corner Module wird das Unternehmen im Rahmen seiner Präsenz auf der IAA in Frankfurt ab kommendem Dienstag vorstellen.

F&E-Zentrum in der Region

Gleichzeitig plant Schaeffler zusätzlich den Aufbau einer neuen Forschungs- und Entwicklungseinrichtung in der Region, teilt der Konzern mit. Der Fokus dieses zweiten F&E-Zentrums von Schaeffler Greater China wird auf der Entwicklung von Technologien für intelligentes Fahren für die Zukunft liegen. Mit der Unterstützung der lokalen Verwaltung wird sich das neue F&E-Zentrum gemeinsam mit anderen Anbietern für autonomes Fahren am Aufbau eines industriellen Ökosystems und einer Wertschöpfungskette für intelligentes Fahren in der Region beteiligen.

Wichtiger Handelspartner

"Der chinesische Markt ist für Schaeffler von großer Bedeutung, und wir sind sehr zuversichtlich, dass er sich weiterhin positiv entwickeln wird", betont in diesem Zusammenhang Matthias Zink, Vorstand Automotive OEM der Schaeffler AG.

"Mit dem Ziel, unseren Kunden Produkte von höchster Qualität und Dienstleistungen in unmittelbarer Nähe zu bieten, werden wir unsere Investitionen in F&E-Aktivitäten auch im Wachstumsmarkt China fortführen, unsere Marktpräsenz erhöhen und einen Beitrag zur Entwicklung intelligenten und vernetzten Fahrens leisten", fährt Zink fort red