Unterschleichach vor 15 Stunden

Reinigungsaktion

Unterschleichacher putzen die Haltestelle

"Viele Hände machen ein schnelles Ende." Unter dieses Motto konnte der Herbstputz am Buswartehäuschen in Unterschleichach gestellt werden. Der Verein für Dorfentwicklung und Heimatpflege hatte vor all...