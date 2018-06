Unterschiede bei Ballkontrolle

kzi



Zum Basketballfest in der Bayernhalle Bad Kissingen kamen 238 Grundschüler aus fünf Schulen. Diese wurden auf zwölf Teams verteilt, wobei in jedem höchstens zwei Kinder aus einer Klasse sein durften. Mit viel Enthusiasmus und vollem Einsatz absolvierten die Drittklässler der Freiherr-von-Lutz-Grundschule Münnerstadt sowie die Viertklässler der Einhard-GS Euerdorf, Thulbatal-GS Oberthulba, GS Oerlenbach und Sinnberg-GS Bad Kissingen ihre Wettbewerbe in den drei wichtigsten Grundbewegungsarten im Basketball.Beim Staffelwettbewerb im Dribbeln um Hütchen zeigten sich große Unterschiede bei der Kontrolle des großen Balls. Beim Passen über fünf Meter mussten 100 Zuspiele erreicht werden, wobei die Zielgenauigkeit und das sichere Fangen gefordert waren. Am lautesten ging es beim Wurfwettbewerb zu, denn jeder gelungene Korbwurf wurde lautstark bejubelt. Absoluter Höhepunkt war aber ohne Zweifel das Spiel auf dem "großen" Feld; jede Mannschaft bestritt drei Begegnungen über zwölf Minuten, wobei nach jeweils drei Minuten innerhalb des Teams gewechselt wurde.