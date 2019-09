Unterrichtsbeginn an der Grundschule

Der Unterricht im neuen Schuljahr 2019/20 beginnt für die Klassen 2, 3 und 4 an der Abt-Knauer-Grundschule am Dienstag, 10. September, um 8 Uhr. Die Einschulung der Schulneulinge erfolgt um 9 Uhr in der Turnhalle. Ein ökumenischer Schulanfangsgottesdienst findet am Mittwoch, 11. September, für die Klassen 2 bis 4 um 9 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Martin und für die 1. Klassen um 10 Uhr in der evangelischen Christuskirche statt. Der Unterricht endet in der ersten Schulwoche für alle Schüler um 11.20 Uhr. Ab Montag, 16. September, findet ein stundenplanmäßiger Unterricht statt. Die Schüler finden ab 7.30 Uhr Einlass in das Schulhaus und werden dort auch beaufsichtigt. Die Bekanntgabe der Klasseneinteilung der ersten Klassen erfolgt am ersten Schultag. Folgende Lehrkräfte unterrichten im Schuljahr 2019/20 an der Abt-Knauer-Grundschule: 1a Stefan Deinhardt, 1b Julian Freitag, 2a Monika Pensler, 2b Sibylle Bernbacher, 3a Maria Minkus, 3b Katharina Behringer, 4a Heike Witzgall, 4b Annette Schleelein. Weitere Lehrkräfte sind Karin Schülein, Christine Buchta, Ute Chapple Clarissa Steiner, Olga Stengler sowie Susanne Witzgall, Pfr. Ulrich Jobst (kath. Religion) und Stefanie Denscheilmann (ev. Religion und Schulverwaltung). Die Bekanntgabe der Klasseneinteilung der ersten Klassen erfolgt am ersten Schultag. red