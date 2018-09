Unterrichts- und Abfahrtszeiten

An der Grund- und Mittelschule Wildflecken beginnt die Schule am Dienstag, 11. September, um 8 Uhr in der Schule in der Rhön-Kaserne Geb. 81. Die

Abfahrtszeiten der Schulbusse hierfür ist in Oberwildflecken Ziegelhütte 7.10 Uhr, Oberwildflecken Frankenplatz 7.20 Uhr, Haltestelle "Thüringer Weg" entfällt, Wildflecken Rathausplatz 7.35 Uhr, Haltestelle "Florian-Geyer-Straße" entfällt, auch für Schüler des

Schulzentrums Bad Brückenau, Riedenberg Bäckerei 7.25

Uhr, Riedenberg Kreuzbergstraße 7.27 Uhr, Oberbach Infozentrum 7.30 Uhr, Oberbach Ortsmitte 7.32 Uhr, Wildflecken Auershof 7.35 Uhr, Wildflecken Linde 7.37 Uhr, Wildflecken Rathausplatz 7.40 Uhr. Für die Grundschule Riedenberg ist der Schulbeginn um 8 Uhr in der Grundschule in Riedenberg. Um 8.30 Uhr findet in der St.Martin-Kirche der Anfangsgottesdienst statt.Die Abfahrtszeit des Schulbusses in Oberbach ist Infozentrum "Haus der Schwarzen Berge" 7.40 Uhr und Ortsmitte 7.42 Uhr. Der Unterricht endet für alle Schüler aus Wildflecken, Oberbach und Riedenberg am 1. und 2. Schultag um 11.15 Uhr, anschließend fahren die Schulbusse die Schüler zurück in die einzelnen Ortschaften. Für die Schulanfänger der 1. Klassen in Wildflecken und Riedenberg sowie für die Schüler der Übergangsklasse 5/6 ist in der 1. Woche um 11.15 Uhr Unterrichtsende. Die "Offene Ganztagsbetreuung" und der stundenplanmäßige Nachmittagsunterricht starten ab Montag, 17. September. sek