Unterricht und Fahrtzeiten

Am Dienstag, 11. September, beginnt der Unterricht an der Johannes-Petri-Schule Elfershausen-Langendorf in beiden Schulhäusern (Langendorf/Fuchsstadt) für alle Schüler der Klassen 2 bis 6 um 8.15 Uhr und endet um 10.45 Uhr.

Die Schule in Langendorf besuchen die Grundschüler des Ganztages 1/2a, 1/2 b, 3/4a und 3/4b. In Fuchsstadt werden die Grundschüler der Regelklassen 1/2c, 1/2d, 3/4c und 3/4d unterrichtet. Für die Schüler der Jahrgangsstufe 5. und 6. Klasse 5a, 6a findet der Unterricht im Schulhaus Langendorf statt.

Für den Bustransport gilt am 1. Schultag folgender Fahrplan (Abfahrtszeiten): Elfershausen 8.05 Uhr, Trimberg 7.55 Uhr, Engenthal 7.58 Uhr, Machtilshausen 8.03 Uhr, Langendorf - Fuchsstadt 8.05 Uhr, Langendorf Westheimer Weg 8.07 Uhr,

Fuchsstadt-Langendorf 8 Uhr.

Die Schulanfänger und deren Eltern aus dem Sprengel, die nicht am Schulort in Langendorf oder Fuchsstadt wohnen, werden am 1. Schultag nach folgendem Fahrplan mit einem Extra-Bus zu dem jeweiligen Schulort gebracht (Abfahrtszeiten): Elfershausen 7.50 Uhr, Trimberg 7.53 Uhr, Engenthal 7.55 Uhr, Machtilshausen 8 Uhr, Fuchsstadt (Am Kiegel/KITA) 8.05 Uhr, Langendorf (Schule) 8.10 Uhr (direkt zur Kirche gehen), Langendorf-Fuchsstadt 9 Uhr (Rückfahrt).

In der Kirche in Langendorf findet am 1. Schultag um 8.15 Uhr für alle (Langendorf und Fuchsstadt) Schulanfänger und deren Eltern ein Gottesdienst statt. Danach werden die Schulanfänger im jeweiligen Schulhaus begrüßt.

Ganztagesschüler

Für die Ganztagesgrundschüler und Regelschüler 5-6 aus dem Schulsprengel Euerdorf gelten am 1. Schultag die nachfolgenden Abfahrtszeiten. Bei Unklarheiten bitte die Schule unter Tel.: 09732/2840 anrufen. Schüler aus dem Sprengel Euerdorf: Aura, Brücke 7.40 Uhr, Ramsthal 7.15 Uhr, Wirmsthal 7.20 Uhr, Sulzthal 7.10 Uhr, Euerdorf, "Breet" 7.30 Uhr, Euerdorf, "Ringstraße" 7.35 Uhr. Die Busrückfahrt am 1. Schultag erfolgt für alle um 10.50 Uhr. Am Mittwoch, 12. September, ist der Schulbeginn um 8.10 Uhr in Fuchsstadt und um 8.15 Uhr in Langendorf, das Schulende um 11.45 Uhr Langendorf und Fuchsstadt. Donnerstag, 13. September und Freitag, 14. September, Schulbeginn um 7.25 Uhr in Fuchsstadt, 7.30 Uhr in Langendorf, Schulende um 12.30 Uhr Langendorf und Fuchsstadt. Der Ganztagsbetrieb und Nachmittagsunterricht starten ab der 2. Schulwoche. Für Bedarfsfälle ist eine Mittagsbetreuung ab dem 2. Schultag eingerichtet. sek