Unterricht und Busse

Der Unterricht in der Grundschule Oberleichtersbach beginnt am Dienstag, 11. September, für die Jahrgangsstufen 2 bis 4 um 7.55 Uhr. Die Schüler sollten immer gegen 7.40 Uhr in der Schule sein. Die Schulneulinge kommen am ersten Schultag um 8.30 Uhr. Um 11.15 Uhr ist an diesem Tag für alle Klassen Unterrichtsschluss. Ab dem zweiten Schultag findet der Unterricht nach dem Stundenplan statt. Der Schulbus beginnt seine Fahrrunde um 7.15 Uhr in Modlos. Die Abfahrtszeiten sind Modlos 7.15 Uhr, Dreistelz 7.18 Uhr, Buchrasen 7.21 Uhr, Aspenmühle 7.24 Uhr, Unterleichtersbach 7.27 Uhr, Mitgenfeld 7.33 Uhr und Breitenbach 7.35 Uhr. sek