Unterricht in Musikschule

Die städtische Sing- und Musikschule Forchheim teilt mit, dass gemäß dem Beschluss des bayerischen Kabinetts ab Montag, 11. Mai, unter Beachtung des Hygieneschutzes der Einzelunterricht wieder stattfinden kann.

Jeglicher Gruppenunterricht - Eltern-Kind-Gruppe, musikalische Früherziehung, Flöten- und Gitarrensingklasse, Instrumentalunterricht in Gruppen sowie der Ensembleunterricht - ist allerdings noch nicht möglich. Dieser kann erst wieder stattfinden, wenn es die aktuelle Lage zulässt. Über die weitere Entwicklung hält die die Sing- und Musikschule ihre Schüler über E-Mail-Kontakt und die städtische Internetseite auf dem Laufenden.

Beratungswoche

Die Sing- und Musikschule Forchheim lädt zur einer offenen Beratungswoche von Montag, 11., bis einschließlich Freitag, 15. Mai, ein. Interessierte, die Fragen zu bestimmten Instrumenten und zum Unterricht haben, können telefonischen Kontakt mit den Lehrkräften aufnehmen. Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus muss der Tag der offenen Tür entfallen. Alternativ können Erwachsene und Kinder an folgenden Terminen unter Telefon 09191/714201 Auskunft erhalten: Montag, 11. Mai, von 11 bis 14 Uhr im Fach Gitarre; Dienstag, 12. Mai, von 11 bis 14 Uhr in den Fächern Blockflöte, Klarinette, Saxofon, Trompete und Querflöte; Mittwoch, 13. Mai, von 11 bis 14 Uhr in den Fächern Klavier, Keyboard und Akkordeon; Donnerstag, 14. Mai, von 11 bis 14 Uhr in den Fächern Violine, Violoncello, Kontrabass und Schlagzeug; Freitag, 15. Mai, von 11 bis 14 Uhr für die musikalische Früherziehung sowie die Gitarren- und Flötensingklasse. Besteht anschließend der Wunsch nach weitergehenden Infos, kann mit dem Lehrer ein individueller telefonischer Beratungstermin vereinbart werden.

Weitere Informationen

Zu allgemeinen Fragen und Informationen gibt das Sekretariat unter Telefon 09191/714269 oder per E-Mail an musikschule@forchheim.de Auskunft. Aktuelle Informationen können auf der städtischen Internetseite www.forchheim.de/musikschule abgerufen werden. red