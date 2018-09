Unterricht endet um 11.20 Uhr

Das neue Schuljahr an der Grundschule beginnt am Dienstag, 11. September. Der Schulbus holt die Kinder zur gewohnten Zeit ab. Von der Schule laufen Lehrer und Kinder zur katholischen Kirche, wo um 8.15 Uhr der Anfangsgottesdienst ist. Die Schulanfänger kommen mit Eltern direkt zur Kirche. Nach dem Gottesdienst laufen alle zurück zur Schule. Der Unterricht endet am ersten Schultag um 11.20 Uhr. Der Schulbus bringt die Kinder in die Orte zurück. Die Abholzeiten sind: 7.10 Uhr Üschersdorf, 7.13 Uhr Birkach, 7.16 Uhr Gemeinfeld, 7.21 Uhr Burgpreppach ( Schule ), 7.24 Uhr Ibind, 7.30 Uhr Fitzendorf, 7.35 Uhr Hohnhausen, 7.40 Uhr Bischwind, 7.45 Uhr Leuzendorf, 7.50 Uhr Kindergarten in Burgpreppach und 7.53 Uhr Schule Burgpreppach. red