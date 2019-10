Unterpreppacher verlieren das Kellerderby gegen Grub

Mit einem 2:2 beim SV Bosporus Coburg (11.) haben die Fußballer des TV Ebern (10.) den 14. Spieltag in der Kreisliga Coburg/Lichtenfels absolviert. Der TSV Pfarrweisach (12.) unterlag dem FC Weidhausen (4.) mit 0:2. Die Spfr. Unterpreppach (15.) verloren das Kellerderby gegen den TSV Grub (13.) mit 2:5. TSV Pfarrweisach - FC Weidhausen 0:2 (0:1)

Verdient entführten die Gäste aus Weidhausen den "Dreier". Sie hatten spielerisch ein leichtes Plus, während die Pfarrweisacher diese Begegnung mit starkem Ersatz bestreiten mussten. Zudem half dem FC Adler die schnelle Führung durch Daniel Jahn in der 9. Minute. Die Hausherren versuchten weitgehend mit langen Bälle zum Erfolg zu kommen, doch sprang nichts Zählbares heraus, zumal der entscheidende Pass nicht ankam - und wenn ja, vergab der TSV die Möglichkeit. Auch nach dem Wechsel änderte sich wenig im Spielverlauf. Ohne viel Mühe kontrollierten die Gäste weiter die Partie, und nach dem 0:2 durch Daniel Jahn (67.) war die Begegnung früh entschieden. Spfr Unterpreppach - TSV Grub am Forst 2:5 (1:2)

Nach ausgeglichener Anfangsphase übernahmen die Gäste aus Grub mehr und mehr die Kontrolle über die Partie und kamen auch in der 17. Minute zur Führung durch Brehm. Doch fast im Gegenzug fiel der Ausgleich durch Ludewig. Nach gut einer halben Stunde gelang Bohlein das 1:2. Die Anfangsminuten des zweiten Abschnittes gehörten den Sportfreunden, die zum schnellen Ausgleich durch Fromm (47.) kamen, jedoch damit ihr Pulver verschossen hatten. Die Gäste verstärkten nun ihre Angriffsbemühungen und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten, die in der Schlussviertelstunde auch zum verdienten Erfolg führten. Die weiteren Torschützen waren Bohlein (76.), Stößlein (85.) und Brehm (90.). SV Bosporus Coburg - TV Ebern 2:2 (1:1)

Umkämpft und ausgeglichen war die Partie zwischen dem SV Bosporus Coburg und den "Turnern" aus Ebern. Das 1:0 der Gastgeber durch Miguel Malaj in der 9. Minute machte Dennis Ekkert mit dem Pausenpfiff wett. Mit 2:1 ging der SV in der 73. Minute durch Durmus Tekin wieder nach vorn. Den 2:2-Endstand und den Punktgewinn für den TV Ebern besorgte Daniel Scharting sieben Minuten vor dem Abpfiff. di/red