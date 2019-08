Unterpreppacher müssen sich in Heldritt mit 0:2 geschlagen geben

Die Sportfreunde Unterpreppach haben in der Fußball-Kreisliga Coburg/Lichtenfels am Freitagabend mit 0:2 beim TSV Heldritt verloren. Der TV Ebern empfängt am heutigen Samstag den TSV Staffelstein. Am Sonntag ist der TSV Pfarrweisach beim SV Großgarnstadt zu Gast. TSV Heldritt -

Spfr. Unterpreppach 2:0

Die Unterpreppacher fanden besser ins Spiel. Der TSV Heldritt nutzte seinen ersten guten Angriff über Wölfert, der den Ball fein auf Scheler legte, der nur noch einschieben musste zum 1:0 (23. Minute). Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit stand Jonas Ludewig frei vor Keeper Engel, er suchte allerdings nicht den Abschluss sondern einen Mitspieler, doch sein Abspiel landete direkt im Fuß eines Heldritter Verteidigers.Es entwickelte sich eine intensive Begegnung ohne große Torraumszenen. In der 67. Minute musste Ludewig nach wiederholtem Foulspiel mit der "Ampelkarte" von Feld, was die Heldritter aber nicht zu nutzen wussten. Erst kurz vor Schluss bekamen die Hausherren noch Konterchancen. Zuerst schoss der schön freigespielte Scheler noch über das Tor (90.), um nur eine Minute später eine ebenfalls schöne Hereingabe von Buff mustergültig zum 2:0-Endstand für den TSV Heldritt verwertete. TV Ebern - TSV Staffelstein Der Auftaktsieg der Ebener war überzeugend: Mit 3:2 gelang bei der TSG Niederfüllbach eine Überraschung. Nun ist mit Bad Staffelstein ein weiteres hochgehandeltes Team im Anger-Stadion zu Gast. Die Staffelsteiner ließen bei ihrem 4:1-Sieg dem TSVfB Krecktal keine Chance. Maßgeblich beteiligt waren die Fischer-Brüder. Simon netzte dreimal ein. Über viele Jahre gingen beide für die "Turner" auf Torejagd. Die Eberner wissen, mit wem sie es zu tun bekommen. Simon Fischer hat von seiner Kaltschnäuzigkeit nichts verloren. TVE-Torjäger Matthias Schmitt wird hingegen in diesem Vergleich fehlen. Doch die Eberner haben genug Qualität in ihren Reihen, um diesen Ausfall im Heimspiel zu kompensieren. SV Großgarnstadt -

TSV Pfarrweisach

Die Pfarrweisacher stehen nach der 2:4-Heimniederlage gegen den TSV Grub am Forst direkt unter Zugzwang. Das Hauptaugenmerk in der Trainingswoche lag auch wegen der vier Gegentreffer auf der Defensivarbeit. Die Elf von Trainer Steffen Deringer hatte zuletzt zu viele Möglichkeiten zugelassen. Doch auch in der Offensive ist noch Luft nach oben. Die Großgarnstadter starteten dagegen perfekt. Mit einem 4:0 beim FC Coburg II ließen sie nichts anbrennen und stellten schon am ersten Spieltag unter Beweis, dass mit ihnen erneut in der Spitzengruppe zu rechnen ist. di/red