Unterpreppach wahrt seine Titelchance mit einem 11:0

Nach dem 1:2 der SpVgg Eicha (3.) gegen den TSV Bad Rodach (4.) dürfte aus dem Dreikampf ein Zweikampf geworden sein um den Titel in der Fußball-Kreisklasse Itzgrund. Punktgleich führen die Spfr. Unterpreppach, die den Tabellenvorletzten FC Anadoluspor Coburg mit 11:0 abfertigten und ein Spiel weniger haben, und die SpVgg Ahorn, die den TSV Gleußen (9.) mit 6:1 bezwang.

Der SV Hafenpreppach (12.) schlug im Derby die SG ASC Eyrichshof/TV Ebern II (14.) glatt mit 3:0. Es bleibt spannend, was das Titelrennen und den Kampf gegen die Abstiegsrelegation angeht. Mit dem Schlusslicht TSV Cortendorf und dem FC Anadoluspor Coburg dürften die Absteiger bereits feststehen. Spfr. Unterpreppach - FC Anadolspor Coburg 11:0

Tore am Fließband erlebten die Zuschauer in Unterpreppach mit. Die Sportfreunde waren dem kaum noch vor dem Abstieg zu rettenden Gegner aus Coburg in allen fußballerischen Belangen überlegen. Der Gast ergab sich teils ohne Gegenwehr in sein Schicksal, ohne dabei die Leistung und den Sturmlauf des Tabellenführers schmälern zu wollen. So waren die Anadoluspor-Fußballer froh, als sie der Schlusspfiff erlöste, zumal an diesem Tag Einbahnstraßenfußball in Unterpreppach angesagt war. - Tore: Joseph Weiß (3), Patrick Lübberstadt (3), Jonas Ludewig (2), Alexander Rößner (2), Jürgen Lutsch.

SV Hafenpreppach - SG Eyrichshof/Ebern II 3:0

Eine ganz sichere Angelegenheit war die Partie für die Hafenpreppacher, die von Beginn an die Partie im Griff hatten. Die Gelb-Rote Karte für den Eberner Genschel (30. Minute) machte es ihnen noch leichter. Der SVH bot eine gute Partie mit viel Drang nach vorn, so dass das Ergebnis der SG sogar noch schmeichelt. - Tore: 1:0 Jonathan Hafenecker (41.), 2:0 Lukas Steinert (51.), 3:0 Jonatahn Hafenecker (63.). di