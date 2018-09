Unterpreppach gewinnt das Topspiel gegen Eicha

Die Sportfreunde aus Unterpreppach bleiben in der Kreisklasse Itzgrund das Maß der Dinge und haben sich beim Verfolger in Eicha mit 2:1 behauptet. SG Eyrichshof/TV Ebern II - SpVgg Ahorn 1:5

So gut wie keine Chance hatten die Gastgeber gegen den Tabellenzweiten. Die Gäste entwickelten vom Anpfiff weg viel Druck und zeigten sich vor allem im Spiel nach vorn durchschlagskräftiger und gefährlicher. In der 11. und 13. Minute traf Ahorn per Doppelschlag durch Jakob Hartan, jedoch mit Unterstützung der SG, die den Gegner zum Toreschießen einlud. Bei einem ihrer wenigen Gegenangriffe gelang Sebastian Krug in der 24. Minute der Anschlusstreffer, das war es auch schon mit der Herrlichkeit der Hausherren. In der 55. und 57. erhöhten Hartan mit seinem dritten Treffer und Dominik Kieser auf 4:1, ehe Marcel Stegner den 5:1-Endstand (70.) herstellte. Die SG war nicht mehr in der Lage, für eine Ergebnisbesserung zu sorgen.

TSV Gleußen - SV Ketschendorf II 2:3

Beim Wechsel sah es nicht nach der überraschenden Niederlage des TSV aus, der durch Sebastian Spörl mit 2:0 vorn lag und die bessere Mannschaft war. Dies sollte sich jedoch nach Wiederbeginn ändern. Ketschendorf verstärkte seine Angriffsbemühungen. In der 56., 66. und 77. drehten die Gäste nach Toren von Seyfarth, Siegel und Wuttke die Begegnung. SpVgg Eicha - Spfr Unterpreppach 1:2

Ein echter Spitzenkampf, in dem die Gäste zwar etwas glücklich, jedoch keinesfalls unverdient den Dreier entführten. Möglichkeiten gab es beiderseits. Doch dauerte es bis zur 64. Minute, ehe Seppi Weiß die Gäste in Führung brachte. Sechs Minuten vor Abpfiff konnten die Trächer ausgleichen. Der Tabellenführer gab sich jedoch mit dem Remis nicht zufrieden. Erneut war es Goalgetter Weiß, der den Siegtreffer erzielte.

TSV Scherneck - SV Hafenpreppach 3:1

Trotz der Niederlage hinterließen die Gäste einen guten Eindruck. Sie verlangten den Hausherren alles ab und gaben sich erst kurz vor Abpfiff endgültig geschlagen. Tore: 1:0 Niklas Trommer (18.), 2:0 Stephan Grau (21.), 2:1 Adrian Wolf (39.), 3:1 Niklas Trommer (88.)

TSV Cortendorf - SpVgg Dietersdorf 0:4

Beide Teams verloren in der ersten Hälfte einen Spieler mit Rot, Dietersdorf noch einen weitere per Ampelkarte. Trotzdem waren die Gäste besser: Zimmer per Doppelpack, Buchwald und Herold trafen. di