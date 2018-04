Unterpreppach geht leer aus

Sowohl die erste als auch die zweite Mannschaft der Unterpreppacher kassierte Niederlagen, ohne dabei einen Treffer zu erzielen. Die SG Eyrichshof/Ebern trat nicht an.



Kreisklasse Coburg 1

Spfr. Unterpreppach II -

TSV Neuensorg 0:5

Bis zum Wechsel mussten die Unterpreppacher lediglich ein Elfmetertor von Schmidt (32.) hinnehmen. Doch nach Wiederbeginn ging es zwischen der 47. und 63. Minute Schlag auf Schlag: Pompe traf doppelt, Gehrer und Amman jeweils ein Mal. Der Ehrentreffer blieb den Gastgebern versagt.



Kreisklasse 3 Itzgrund

SV Tambach -

SV Hafenpreppach 1:1

Die Teams begegneten sich auf Augenhöhe und hatten viele Torraumszenen. Hafenpreppach ging durch Shower in der 51. Minute in Führung, die die Hausherren nach etwa einer Stunde egalisierten. In der Schlussphase lag auf beiden Seiten der entscheidende Treffer in der Luft, fiel jedoch nicht.



Spfr. Unterpreppach -

SV Ketschendorf II 0:2

Es war eine vermeidbare Niederlage der Unterpreppacher. Die Ketschendorfer Reserve hatte einen Auftakt nach Maß und lag bereits nach einer Viertelstunde nach Toren von Hanff und einem Eigentor mit 2:0 vorn. Im weiteren Verlauf verstärkten die Sportfreunde ihre Angriffsbemühungen. Doch immer wieder scheiterten sie am überragenden Gästekeeper Smola, der alles hielt. di