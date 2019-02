Unternehmerfrühstück am Mittwoch

Zum ersten Mal in diesem Jahr lädt das Stadtmarketing Bamberg am Mittwoch, 6. Februar, ab 7 Uhr zum Unternehmerfrühstück ins Café Es spress in die Austraße 33 in Bamberg ein. Das Unternehmerfrühstück verbindet mittlerweile seit fünf Jahren Unternehmer und Führungskräfte aus der gesamten Region beim aktiven und schmackhaften Netzwerken. Anmeldungen nimmt das Stadtmarketing Bamberg per Telefon 0951 / 2010 30 oder per E-Mail an info@stadtmarketing-bamberg.de auch kurzfristig entgegen. red