Unternehmer

Unlängst öffnete die Firma Confiserie Burg Lauenstein ihre Pforten für den dritten Ludwigsstadter Unternehmerstammtisch. Ein Thema brannte den fast 20 Teilnehmern unter den Nägeln: Wie gelingt es, Fachkräfte zu gewinnen, zu halten, und wie ist die Lage des Arbeitsmarktes im Landkreis Kronach? Der Gastgeber, Thomas Luger, betonte, dass das Thema auch in seiner Firma von großer Bedeutung ist. "Legen Sie Wert darauf, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein!", appellierte Frau Fröba an die Zuhörer, denn: Kleineren, scheinbar unwichtigen Details im Umgang mit Bewerbern und Bewerbungen, messen die Firmen oft keine Bedeutung bei. Negativerfahrungen sprechen sich aber sehr schnell herum und führen zum Ausbleiben von Bewerbungen. Fröba: "Kennen Sie Ihre Belastungsfaktoren, warum verlassen Mitarbeiter Ihren Betrieb?" Ann-Sofie Beuerle vom Stadtumbau- und Citymanagement Ludwigsstadt informierte, dass die örtliche Arbeitsplatzmesse, work@ludscht, wie geplant am 15. September in der Hermann-Söllner-Halle stattfinden werde. red