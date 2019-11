Unternehmer treffen sich

Netzwerke entscheiden über den Erfolg von Ideen und Produkten. Die VR Bank und das Stadtmarketing Bamberg laden am Mittwoch, 6. November, von 7 bis 9 Uhr zum nächsten Unternehmerfrühstück ins Café Esspress, Austraße 33 in Bamberg, ein. Die Veranstaltung verbindet Unternehmer aus der gesamten Region Bamberg, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Anmeldungen unter Telefon 0951/201030 oder per E-Mail an service@stadtmarketing-bamberg.de. red