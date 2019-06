Unternehmer tauschten sich aus

Auf Initiative vn Bürgermeister Norbert Gräbner fand das erste Unternehmerfrühstück im Bürgerhaus in Unterrodach statt. Er konnte über 20 Unternehmer aus Marktrodach begrüßen. "Ziel ist es, sich in angenehmer Atmosphäre kennenzulernen und auszutauschen, denn die Zukunft liegt in der Zusammenarbeit", so Gräbner.

Im Gegensatz zu Konkurrenzsituationen stehe beim erfolgreichen Netzwerken die gegenseitige Unterstützung im Vordergrund, so Gräbner. Thomes Kneitz von Campus Innovations Kultur, kurz CIK, hielt einen interessanten Impulsvortrag und stellte dabei sein Zentrum auf dem Loewe-Gelände in Kronach vor. CIK ist ein Zentrum zur unternehmerischer Begleitung von Existenzgründern, aber auch zur Betreuung und Weiterentwicklung bestehender Unternehmer. Durch persönliches Coaching verhilft es vor allem Unternehmen im ländlichen Raum zu einer erfolgreichen Entwicklung ihres Geschäftsmodells. Nach der großen Resonanz war man sich einig, dass das Unternehmerfrühstück im Oktober wiederholt wird. red