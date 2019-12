Unternehmer gesucht

Die Zentrenmanagerin Annika Eckert startet in Ebermannstadt das Projekt "Stadtup". Ziel ist es, Unternehmer zu finden, die in Ebermannstadt ein neues Geschäft eröffnen wollen. Existenzgründer können sich an dem Wettbewerb ebenso beteiligen wie Unternehmer, die in der Wiesent-Metropole eine Filiale eröffnen wollen. Einerseits, so Annika Eckert, könnten dadurch derzeit leer stehende Immobilien wiederbelebt werden, andererseits werde durch zusätzliche Unternehmen der Branchenmix in Ebermannstadt weiterentwickelt. Insgesamt 19 Partner stellen den (Jung)Unternehmern Servicepakete als Anreiz zur Verfügung, die den Einstieg in Ebermannstadt erleichtern sollen. Voraussetzung ist ein Businessplan, der von einer Jury bewertet wird. JH