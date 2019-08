Unternehmer beraten und helfen

Jeder, der mitten im Berufsleben steht, weiß, was es bedeutet, Erwerbstätigkeit, Familie und Freizeit unter einen Hut zu bringen. Jedoch gibt es Unternehmer in und um Haßfurt, die sich trotz Selbstständigkeit für das soziale Wohlergehen in Stadt und Landkreis engagieren. Mittlerweile zwölf Experten ihres Fachgebietes haben sich als freiwillig engagiertes "Expertennetzwerk" mit dem Mehrgenerationenhaus (MGH) in Haßfurt zusammengeschlossen und arbeiten seither eng zusammen, wie das MGH mitteilt.

Aus der Motivation heraus, das MGH mit seiner breiten Angebotspalette fachlich zu beraten, aber auch bedarfsgerecht Angebote für Familien aller Altersstufen in ihrer Stadt mitzugestalten, gründete sich das "Expertennetzwerk". Die Experten unterstützen mit ihrem Wissen das Mehrgenerationenhaus bei seinem Programm als Familienbildungsstätte. Sie halten Vorträge aus ihrem Fachgebiet und stehen beratend zur Seite. Auch finden regelmäßige Netzwerktreffen im Mehrgenerationenhaus statt, bei denen alle neben ihrem Berufsalltag zum fachlichen Austausch zusammenkommen. Allen liegt laut MGH-Angaben am Herzen, dass den Familien Hilfe kurzfristig, unbürokratisch und ohne Rezept zugute kommt. Dieses einzigartige Gremium steht dem MGH mit viel Know-how sowie freiwillig geleisteten und unentgeltlichen Stunden zur Seite. "Dieses Engagement ist von unschätzbarem Mehrwert für die Stadt und ihre Bürger", lobt Simone Hümmer vom Mehrgenerationenhaus die Kooperation.

Die Einsatzbereiche sind vielfältig: Fabiola Ruß als Logopädin berät das MGH-Team beispielsweise intensiv, wenn es um Angebote zur Sprachförderung und Sprachentwicklung geht, und vermittelt Kinder in das Mehrgenerationenhaus, die kein Rezept für Sprachförderung erhalten, aber dennoch benötigen. Der Kinder- und Jugendarzt Dr. Arman Behdjati-Lindner ist Pate des Babysitter-Lehrgangs und bildet Babysitter aller Generationen mit aus, indem er über Umgang mit Kindern und Kinderkrankheiten referiert. Elmar Weinbeer entwickelt Ferienprogramminhalte zu Grafomotorik/ Psychomotorik und hält altersbezogene Vorträge, unter anderem zum Thema "Sturzprävention". Frauenarzt Dr. Peter Jung verteilt Babypakete an werdende Mütter in seiner Praxis und fungiert als Multiplikator bei den Familien. Im MGH bietet dann die Hebamme Dorothea Rothmann einen Geburtsvorbereitungskurs sowie Babymassage für die jungen Eltern an. Fragen rund ums Stillen kann Stillberaterin (in Ausbildung) Tanja Dürrbeck im offenen Stilltreff beantworten. Wenn werdende Eltern eine Geburtsbegleitung wünschen, kann das über das Mehrgenerationenhaus vermittelt werden. Der Facharzt für Kardiologie, Winfried Schorb, hat passend zu seinem Fachgebiet die Patenschaft der E-Bike-Gruppe übernommen und klärt auf, wenn es ums Herz geht. Hauswirtschafterin und Lehrerin Bernadette Schega-Schmitt engagiert sich, wenn ältere Menschen praktische Tipps für eine gesunde Lebensweise im Alter erlernen wollen. Lehrerin Anja Lindner engagiert sich seit der ersten Stunde im Ferienprogramm "Fit für die Schule" und ist das Bindeglied zur Mittags- und Ganztagsbetreuung des Roten Kreuzes in Haßfurt. Gisela Schott, die Rektorin der Grundschule in Haßfurt, weiß bestens Bescheid, wenn es um Bildungsübergänge in die Grundschule und weiterführende Schulen geht. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie, Nicole Graf, berät über Selbstfürsorge und die psychische Gesundheit. red