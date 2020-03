Unternehmensverantwortung gesetzlich regeln

Ende Februar wurde in Bamberg ein lokales Bündnis gegründet, um die bundesweite Kampagne für ein Lieferkettengesetz zu unterstützen und bekannt zu machen. Die beteiligten Akteure treten ein für eine Welt, in der Unternehmen Menschenrechte achten und Umweltzerstörung vermeiden - auch in entfernten Ländern. Sie fordern von der Bundesregierung, diese Verantwortung in einem Lieferkettengesetz zu verankern, teilt dazu der Bund Naturschutz mit.

Im Bamberger Bündnis sind neben dem Bund Naturschutz folgende Gruppen vertreten: DGB, Verdi, Greenpeace, Weltladen, change e.V., BDKJ (Bund der katholischen Jugend), Evangelische Jugend, KAB (Katholische Arbeitnehmerbewegung), Kolping und Katholischer Frauenbund (KDFB).

Bastian Sauer vom DGB Oberfranken erläutert zum Hintergrund der Kampagne: "Ob einstürzende Textilfabriken, Kinderarbeit in Plantagen oder zerstörte Regenwälder - aus reiner Profitgier billigen Unternehmen allzu oft Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung. Auch viele deutsche Unternehmen nutzen auf diese Weise die wirtschaftlichen Vorteile eines globalen Marktes schamlos aus, da sie bislang keine Konsequenzen fürchten müssen. Wenn es um den Schutz von Mensch und Umwelt geht, sind guter Wille und freiwillige Verpflichtungen allein jedoch nicht ausreichend. Hier braucht es endlich ein Gesetz, das Unternehmen zur Einhaltung aller relevanten Menschenrechte sowie Umwelt- und Sozialstandards verpflichtet und das bei Verstößen harte Sanktionen zur Folge hat."

Das Thema publik machen

Ziel des Bamberger Bündnisses für ein Lieferkettengesetz ist, dem Thema in der Region möglichst viel Aufmerksamkeit zu verschaffen und eine große Zahl an Unterschriften für die Petition zu sammeln. Dazu sind zahlreiche Aktivitäten geplant. So werden die örtlichen Bundes- und Landtagsabgeordneten aufgefordert, die Petition für ein Lieferkettengesetz zu unterzeichnen und die Forderung in ihrem jeweiligen politischen Handlungsbereich zu unterstützen. Seit Ende Februar sind die Schaufenster ausgewählter Läden in der Innenstadt passend zum Thema gestaltet, um so auf die Kampagne aufmerksam zu machen. In diesen Läden kann auch die Petition unterschrieben werden. Bei diversen Großveranstaltungen wie dem Kunigundentag oder den Fridays-for-Future-Demos wurden bzw. werden ebenfalls Unterschriften gesammelt. Höhepunkt der Kampagne ist eine Aktionswoche vom 18. bis 24. Mai. Während dieser Woche trägt das Bündnis unter anderem mit einer Diskussionsveranstaltung, einem Kinoabend und Infoständen das Thema Lieferkettengesetz in die Öffentlichkeit.

Die Petition, an der sich bundesweit bisher knapp 145 000 Menschen beteiligt haben, kann auf der Seite www.lieferkettengesetz.de unterzeichnet werden. Dort gibt es auch weitere Hintergrundinformationen und Material zum Bestellen. Das Bamberger Bündnis informiert

darüber hinaus auf fb.me/LieferkettengesetzBamberg und instagram.com/lieferkette_bamberg über aktuelle Aktivitäten. red