Unterm Christbaum

Mit adventlichen und weihnachtlichen Melodien möchten die Musiker des Musik- und Heimatvereines Katzenbach e.V. traditionell neben dem beleuchteten Christbaum vor der Kirche in Katzenbach die Zuhörer auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen. Das Adventsspielen findet am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr statt. Auch in diesem Jahr werden die Musiker aus dem Nachwuchsorchester "Juniorexpress" komplett in die Kapelle integriert und dürfen so ihren teilweise ersten Auftritt mit den "Großen" absolvieren. Der Musik- und Heimatverein sorgt fürs leibliche Wohl. Die Einnahmen kommen der Nachwuchswerbung des Vereins zugute. sek