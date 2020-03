Unterlagen kommen mit der Post

Nachdem am Sonntag kein Kandidat für die Oberbürgermeisterwahl die absolute Mehrheit erreicht hat, findet nun am 29. März eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Henry Schramm (CSU) und Ingo Lehmann (SPD) statt. Wegen der Corona-Krise hat der Freistaat Bayern festgelegt, dass alle Stichwahlen nur noch per Briefwahl abgewickelt werden. Das heißt, dass die Wahlberechtigten keine Möglichkeit mehr besitzen, ihre Stimme direkt in Wahllokalen an der Urne abzugeben.

Alle Wahlberechtigten erhalten in den nächsten Tagen unaufgefordert von der Stadt die benötigten Briefwahlunterlagen auf dem Postweg zugesandt. Ein eigener neuer Antrag ist nicht erforderlich.

Nicht persönlich abholen

Da diese Stapelabarbeitung für 21 500 Wahlberechtigte ungehindert erfolgen muss, damit es zu keinen zeitlichen Verzögerungen kommt, bittet Wahlleiter Uwe Angermann dringend, von Vorsprachen oder Abholungen im Bürgerbüro der Stadt abzusehen. Dies müsse aus Effizienzgründen auf absolut dringende Einzelfälle beschränkt bleiben, wie zum Beispiel auf die bereits bekannten Abwesenheiten aus Krankheitsgründen, Kuraufenthalte oder auch Urlaubs- oder Dienstreisen mit längerer Abwesenheit, die kein Abwarten der Zusendung erlauben. Nur in diesen Fällen bittet die Stadt um telefonische Abklärung mit den Mitarbeitern des Bürgerbüros, da dann der bereits in Stapeldruck befindliche Wahlschein für ungültig erklärt werden muss.

Nachfolgend die Nummern der Mitarbeiter:

Thomas Besand 940 456, Bernd Seebach, 940 454, Bob Baraulja, 940 452, Stefanie Meister 940 453, Marian Stenglein 940455 red