Unterirdisches Wissen als Buch

Schon seit vielen Jahren hat sich die Höhlenforschung für die so genannte "Appelshöhle" nahe dem kleinen Ort Steinbach, einem Ortsteil von Neukirchen bei Sulzbach-Rosenberg, interessiert. Jetzt hat die Forschungsgruppe Höhle und Karst Franken e.V. der Höhle ihre Aufmerksamkeit geschenkt und eine umfangreiche Darstellung neuester Forschungsergebnisse in einem 200 Seiten umfassenden Buch herausgebracht.

Neun Autoren haben die Höhle in unterschiedlichen Fachbereichen untersucht. "Herausgekommen ist ein interessanter "Steckbrief" der Appelshöhle, der den heimat- und naturkundlich Interessierten spannende Ergebnisse präsentiert", findet Höhlenforscher Dieter Preu aus Neunkirchen am Brand. Die im Jahre 1887 von dem Schneidermeister Leonhardt Appel entdeckte Höhle wurde, obwohl nur 340 Meter lang, sogleich als Schauhöhle ausgebaut. Dabei beseitigte man ohne jegliche wissenschaftliche Untersuchung einen mindestens 15 Meter hohen Schuttkegel mitsamt den darin enthaltenen zahlreichen vorgeschichtlichen Relikten, vermutlich aus der Urnenfelderzeit (1300 - 800 v.Chr.). Auch die wenigen seinerzeit geretteten Funde gingen verloren. Auf Grund der einstigen Befunde jedoch wird Appelshöhle zu den bedeutendsten und typischen Kult- und Bestattungsschachthöhlen in der Frankenalb gezählt.

Der Schauhöhlenbetrieb lief schlecht und recht bis etwa 1935. Danach geriet die Höhle fast völlig in Vergessenheit. Unter den Höhlen der Frankenalb galt sie als ausgeplündert und wissenschaftlich als uninteressant.

Dabei hat sie etwas, was die meisten Höhlen der Frankenalb nicht haben. Im größten Raum der Höhle entsteht in wasserreichen Jahren ein regelrechter Höhlensee, der mit dem Schlauchboot befahrbar ist und der eine Tiefe bis zu drei Metern haben kann. Dieses langzeitlich zur Verfügung stehende Wasserreservoir diente als Wasserversorgung für die damals betriebene kleine Waldwirtschaft. Auch dieses interessante Phänomen wurde von den Autoren des nun erschienenen Buches untersucht.

Die typische Höhlenkleinfauna und die Fledermäuse werden in dem Buch ebenfalls nicht vergessen. Ausführliche Artikel widmen sich der "Höhle als Lebensraum" und ganz besonders den Fledermäusen, die die Appelshöhle als Wintergäste gerne aufsuchen. Für sie ist eine technisch aufwendige Zähleinrichtung am Höhleneingang installiert worden. Die Tiere werden beim Ein- und Ausflug gezählt, fotografiert und bestimmt.

Mit dem nun vorliegenden Buch wird der Versuch gemacht, aus den wenigen überlieferten Erkenntnissen und dem, was als kleiner Rest an vorgeschichtlichen Funden noch zu bergen und zu bestimmen war, die vorgeschichtliche Bedeutung der Höhle aufzuzeigen. Auch eine Altersbestimmung der wenigen aktuell geborgenen menschlichen Knochenreste fehlt nicht.

Zudem ergänzt eine lückenlose Darstellung ihrer Geschichte, von der Entdeckung 1887 bis heute mit alten Presseberichten, Werbeanzeigen und Plakaten das historische Bild der Höhle.