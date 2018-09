Unterhohenried lässt nicht los

In der Kreisklasse Schweinfurt 3 können sich die Unterhohenrieder nach dem 2:1 in Fatschenbrunn an der Spitze halten. Burgpreppach verliert in der Kreisklasse 4.

Kreisklasse Schweinfurt 3

TV Haßfurt - SC Geusfeld 2:3

Die Haßfurter wollten sich wieder einmal einen Sieg holen, doch das ging schnell schief. So brachte sich Geusfeld durch Jäger (14.) in Führung, Körber legte nach (20.). Nach dem 0:3 durch Müller (34.) wurde Haßfurt besser und konnte dies durch Weniger zum 1:3 (81.) nutzen, ehe Pöltz einen Elfmeter zum 2:3 verwandelte (88.).

TSV Kirchaich - Spvgg. Untersteinbach 7:1

Die Untersteinbacher trafen auf einen Gegner, der wie aus einem Guss spielte. So ging Kirchaich früh durch einen Elfmeter von Römmelt (4.) in Führung, die derselbe Spieler, wieder mit einem Strafstoß, auf 2:0 ausbaute (11.). Pflaum erzielte das 3:0. Noch vor der Pause hatte Behringer auf 3:1 verkürzt. Dann ging es Schlag auf Schlag. Ribeiro (63./67.) erhöhte per Doppelpack. Nach dem 6:1 durch Engert (82.) unterlief Oppelt noch ein Eigentor zum 1:7 (90.). VfR Hermannsberg - TSV Zell 5:1

Die Hermannsberger freuten sich schon in der 3. Minute, als Frank das 1:0 besorgte. Mit einem Elfmeter traf Schmitt zum 2:0 (28.), dem er das 3:0 folgen ließ (33.). Nach dem Wechsel erhöhte Frank auf 4:0 (65.), ehe Ullrich auf 4:1 verkürzte. Zettelmeier (75.) machte alles klar.

TSV Westheim - SG Dampfach II 1:3

Die Dampfacher hatten den besseren Start, Glöckner traf (5.). Schon vier Minuten später glich Holzschuh aus. Nach der Pause kam Dampfach wieder besser ins Spiel und erzielte durch Yeniay in der 73. Minute das 1:2, Yücetag legte nach (78.). FC Sand III - RSV Unterschleichach 1:5

Die Sander waren überfordert, in der 31. Minute ging Unterschleichach durch Edwards in Führung, die von Zitzmann auf 0:2 (37.) ausgebaut wurde. Nach dem Wechsel kam Sand durch Panzer zum 1:2 (51.). Warmuth, Pflaum und Kraus erhöhten aber noch auf 5:1.

SC Trossenfurt - TSV Knetzgau II 7:0

Die Knetzgauer hatten nichts zu bestellen und gerieten in der 17. Minute durch Fritzmann ins Hintertreffen. In der 35. Minute stellte Schmitt den Pausenstand her. Nach dem Wechsel ging es rund: Strehl (58./78./83.) und Hubert (63./74.) schossen das 7:0 heraus.

SV Fatschenbrunn - Spfr. Unterhohenried 1:2

Die Unterhohenrieder hatten den besseren Start, doch es gab in der ersten Halbzeit einfach keine Treffer auf beiden Seiten. Erst nach der Pause wurde es spannend, denn in der 76. Minute gelang Jäger das 0:1, dem Neundörfer im Gegenzug schon wieder den Ausgleich folgen ließ. Nun stand das Spiel auf des Messers Schneide, doch in der 93. Minute war es Krapf, der mit dem 1:2 das Spiel für Unterhohenried entschied.

Kreisklasse Schweinfurt 4

SG Stadtlauringen II - SC Maroldsweisach 4:3

Bereits nach 25 Minuten lagen die Gäste mit 0:3 in Rückstand, alles deutete auf einen deutlichen Heimerfolg hin. Doch wussten sich die Gäste im weiteren Verlauf zu steigern und bliesen zur Aufholjagd, die ihnen durch Julian Horrwarth (38.) und Daniel Döhler (48.) per Strafstoß gelang. Doch schlugen die Platzherren in der 76. Minute mit dem 4:2 zurück. Der dritte Treffer des SC fiel erst in der Schlussminute durch einen weiteren Elfmeter von Döhler.

TSV Burgpreppach - SSV Gädheim 1:2

Der Sieg der Gäste geht in Ordnung. Sie waren spielerisch gesehen die bessere Mannschaft, taten sich jedoch bis zum Schluss schwer. So fiel die Entscheidung erst in den letzten Minuten. Nach dem 0:2 gelang Max Herold in der 90. Minute nur noch der Anschlusstreffer. sp/di