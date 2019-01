Unterhaltung und Erfahrungsaustausch

Ein Gesprächstreff für alle Menschen mit und ohne Sprachstörung nach erworbener Hirnschädigung, wie beispielsweise nach Schlaganfall, Hirnblutung, Unfall oder Gehirntumor: Im Vordergrund stehen Unterhaltung, Erfahrungsaustausch und der Aufbau neuer Bekanntschaften. Die Teilnahme ist kostenfrei. Treffen ist immer am letzten Mittwoch im Monat von 10 bis 11 Uhr im Seniorenzentrum Waldenfels in der Ernst-Putz-Straße in Bad Brückenau. Anmeldungen bei Inge Stumpf, Tel. 09741/937 47 88 . Weitere Informationen und Anmeldungen: Zentrum für Aphasie & Schlaganfall Unterfranken gGmbH, Ursula Peichl Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Tel. 0931/299 750, mail: peichl@aphasie-unterfranken.de. sek