Unterhaltung mit dem Frankensima

Philipp Simon Goletz, der Frankensima, ist zurzeit zusammen mit dem so genannten Hofer Spaziergänger Gerch (Gert Böhm) mit der Kabarettreihe "Ein Galaabend des gepflegten fränkischen Blödsinns" auf Tour. Nun unterbricht das Comedy-Urgestein aus dem Frankenwald diese Ausflüge und gastiert als Alleinunterhalter am Freitag, 4. Oktober, im Gasthof "Zum Goldenen Anker" in Steinwiesen. Ab 19 Uhr steigt dann eine fränkische Wirtshausgaudi bei Musik und Witz mit dem bekannten Spaß-Garanten aus dem Kulmbacher Land. Der Eintritt ist frei. red